Türkiye Gazetesi

Milli stoper Çağlar Söyüncü'nün Leicester City'deki geleceği merak konusu... 40 milyon euroluk yıldızı "Yeterli değil" diyerek oynatmayan Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, bu hafta da Brighton deplasmanında 5 yedi. Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Leicester'da Taylandlı patronlar gidişattan rahatsız.

ATLETİCO MADRİD'LE ANLAŞMIŞTI

İngiliz basını 5-2'lik hezimetten sonra Rodgers'ın kovulmasına kesin gözüyle bakıyor. Yeni gelecek teknik direktörün de Çağlar Söyüncü'yü yeniden ilk 11'de oynatması ihtimali yüksek.

Yorumcu Rıdvan Dilmen bugün Çağlar Söyüncü'nün La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'le anlaştığını iddia etmişti. Milli stoper için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de devrede olduğu biliniyor. Ancak Rodgers konusunda yaşanan son gelişme nedeniyle görüşmeler askıya alındı.

Çağlar Söyüncü'nün Premier League'de kalmak istediği ve 1-2 gün daha beklemeye karar verdiği öğrenildi.

Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu! Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı Adı son günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nin yeni takımını ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen açıkladı. Dilmen, Leicester City'de gözden çıkarılan Söyüncü'nün Atletico Madrid'le anlaştığını belirtti.

Çağlar Söyüncü "Çocukluk Aşkı" Fenerbahçe'ye mi geliyor? Brendan Rodgers gözden çıkardı Leicester City'de gözden düşen Çağlar Söyüncü "Çocukluk Aşkı" Fenerbahçe'ye mi geliyor? Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan 26 yaşındaki milli stoperin menajeriyle temasların sürdüğü iddia ediliyor.