PENDİKSPOR - BOLUSPOR (0-1) ÖZET İZLE
Stat: Pendik
Hakemler: Alper Akarsu, Abdullah Uğur Sarı, Özcan Sultanoğlu
Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu, Erhan Kara, Enes Keskin (Dk. 69 Hasan Kılıç), Muhammed Akarslan (Dk. 74 Ugrai), Gökcan Kaya, Regattin (Dk. 90 Samet Asatekin), Kappel (Dk. 69 Nikolic), Görkem Bitin (Dk. 74 Oltan Karakullukçu)
Boluspor: Çağlar Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Tugay Kacar, Gökhan Alsan (Dk. 87 Eray Ataseven), Melih Okutan (Dk. 69 Burak Asan), Landel, Furkan Demir (Dk. 62 Bregu), Balde (Dk. 62 Ozan Papaker)
Gol: Dk. 29 Landel (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Balde, Dk. 49 Gökhan Alsan (Boluspor), Dk. 66 Muhammed Akarslan (Pendikspor)
Keçiörengücü evinde Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti, Nijeryalı Ibrahim Olawoyin şov yaptı Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü evinde Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. Nijeryalı forvet Ibrahim Olawoyin 76'da attı, 79'da attırdı, başkent ekibi 3 puana uzandı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Sakaryaspor bu skorla 6 puanda kalırken, 2 maçlık seri yakalayan Keçiören gücü puanını 7'ye yükseltti.