Türkiye Gazetesi

Eryaman Stadı'nda oynanacak Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ankaragücü - Beşiktaş maçı beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor.

Ligde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve 1'inde berabere kalan Beşiktaş, haftaya 10 puanla lider girdi. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken siyah-beyazlı takım, başkent temsilcisine üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor.

ANKARAGÜCÜ:

BEŞİKTAŞ:

ÖMER ERDOĞAN'IN İLK MAÇI

Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü ise geride kalan bölümde henüz 3 puanla tanışamadı. Geride kalan bölümde bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet elde etmek istiyor.

Beşiktaş'ta Josef de Souza ile Atiba Hutchinson, mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ise teknik direktör Ismael'in tercih etmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ'NE 11 YILDIR YENİLMİYOR

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 11 maçtır galip gelemiyor.

Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olan sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de çıktığı son 8 maçından galibiyetle ayrılamamıştı. Bu sezon da 3 maçtır kazanamayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki galibiyet hasretini Beşiktaş karşısında dindirmeye çalışacak.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş karşısındaki galibiyetini 2011 yılında elde etti.

Rakibi karşısında son olarak 13 Şubat 2011'de galibiyet alan (1-0) başkent ekibi, 10 yılı aşkın bir süredir rakibini mağlup edemedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte İstanbul ekibine karşı oynadığı 9 resmi maçta 3 beraberlik, 6 yenilgi aldı.

Beşiktaş kazanan takımla devam edecek Ghezzal ve Josef’in durumu bugün netlik kazanacak ama Valerien Ismael, Sivasspor maçında alkış alan ilk 11’i bozmayacak

Emre Belözoğlu: Beşiktaş çok iyi ama geldiğimizden beri büyük takımlara kaybetmedik Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Pro Lisans kursuna başladığı için Süper Lig maçlarından sonra düzenlenen basın toplantılarına katılma hakkı elde etti. 40 yaşındaki çalıştırıcı 4 maçta 10 puan toplayan ve gol yemeyen takımı, A Milli Takım hedefi ve önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçı hakkında konuştu.