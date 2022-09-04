2022 FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye 3-2 mağlup oldu.
FIVB Challenger Kupası finalinde Küba'ya yenildik! A Milli Erkek Voleybol Takımı ikinci oldu A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın finalinde Küba'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu. Şampiyon Küba, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı CEV Avrupa Altın Ligi’nde ikincilikle yetindi A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan’ın Varazdin kentinde düzenlenen 2022 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalde final maçında Çekya’ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.