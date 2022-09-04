Türkiye Gazetesi

Kadroya girmekte zorlanan tecrübeli futbolcu, büyük hayranı olduğu aktör Engin Altan Düzyatan ve Diriliş Ertuğrul izlerken Instagram hesabından "Özledik Engin Abi" notuyla hikae paylaştı.

SETİ ZİYARET ETMİŞTİ

Mesut Özil, TRT 1'in izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizilerini yakından takip ediyor.

Dizilere olan hayranlığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine gösteren Mesut Özil, Diriliş Ertuğrul dizisinin setine ziyarette bulundu.

Özil, yaptığı paylaşımda "Çok keyifli geçen set ziyareti @dirilisdizisi" ifadelerine yer verdi.Arsenal'in yıldızı Mesut Özil TRT dizilerinin hayranı. Sosyal medya hesaplarında sık sık Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid paylaşımları yapıyor. Son paylaşımı karşılıksız kalmadı, Abdülhamid'i canlandıran Bülent İnal, Özil'i sete davet etti.