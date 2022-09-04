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Devlerden farklı tarife... A Milli Takım Bulgaristan'ı devirdi Millîler, ilk yarısını geride bitirdiği maçta Cedi Osman’ın (25) ve Alper’in (20) skorer oyunu ile sonuca gitmesini bildi. 12 Dev Adam şampiyonada 2’de 2 yaptı.
12 Dev Adam, EuroBasket'e galibiyetle başladı A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Karadağ'ı 72-68 mağlup etti.
Türkiye'nin EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu! Ergin Ataman 12 Dev Adam'ı açıkladı FIBA EuroBasket 2022’de mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı.