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Devlerden farklı tarife... A Milli Takım Bulgaristan'ı devirdi Devlerden farklı tarife... A Milli Takım Bulgaristan'ı devirdi Millîler, ilk yarısını geride bitirdiği maçta Cedi Osman’ın (25) ve Alper’in (20) skorer oyunu ile sonuca gitmesini bildi. 12 Dev Adam şampiyonada 2’de 2 yaptı.

12 Dev Adam, EuroBasket'e galibiyetle başladı 12 Dev Adam, EuroBasket'e galibiyetle başladı A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Karadağ'ı 72-68 mağlup etti.

Türkiye'nin EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu! Ergin Ataman 12 Dev Adam'ı açıkladı Türkiye'nin EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu! Ergin Ataman 12 Dev Adam'ı açıkladı FIBA EuroBasket 2022’de mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı.