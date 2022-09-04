Türkiye Gazetesi

ÖMER ONAN DETAYLARI ANLATTI

Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, "Furkan, soyunma odasına kondisyonerle giderken Gürcistan'da atılan oyuncu, oynamayan oyuncular ve polislerle birlikte bize saldırdılar." dedi.

TURNUVADAN ÇEKİLEBİLİRİZ

Ömer Onan, "Ben buradan FIBA'ya sesleniyorum, o koridordaki tüm kameraları dakika dakika bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmeyeceklerse, biz turnuvadan çekileceğiz. Resmen yumruk yumruğa birbirimize girecektik Gürcistan polisiyle. Onlar bizim önümüze kameraları getirecekler, biz de bakacağız. Tüm oyuncularımız bizim için çok değerli, biz de turnuva yaptık hiç böyle olmadı. Tüm hata FIBA'nın!" ifadelerini kullandı.

EuroBasket 2022'de Gürcistan'a mağlup olduk! 2 uzatma sonunda 88-83’lük skor A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında ev sahibi Gürcistan’a iki uzatma sonunda 88-83’lük skorla mağlup oldu. İlk 2 maçında Karadağ ve Bulgaristan karşısında zorlanmasına rağmen kazanan ancak iyi sinyaller vermeyen Ergin Ataman yönetimindeki Ay-Yıldızlılar bu kez kalp kıran bir yenilgiye imza attı.

SALDIRININ SORUMLUSU FIBA

Ömer Onan, "Hidayet Başkan ile konuştuk. Güvenlik gelsin, belli ki korumayacaklar. Bütün kameraları getirecekler, bakalım ne olmuş. Maçta kural hatası da var. Nereden baksanız, tutulacak hiçbir tarafı yok. Oynamayan oyuncular maç sonu koridorda gelip bize saldırıyor. Polis bizi koruduğunu iddia ediyor ancak bizi ittiriyorlar. Ben oyuncu oldum, hiç böyle bir şey görmedim. FIBA tamamen bu işin sorumlusu." diye devam etti.

"MAÇTA KURAL HATASI VAR"

Ömer Onan: "Maçta net olarak kural hatası var. Kaptan itiraz etti, parasını da ödeyeceğiz. Bugün Litvanya maçında da kural hatası olmuş, ancak turnuvada tekrar ettirirler mi bilmiyorum. Maçtan sonra kaptan imzasını attı, süreci göreceğiz."

A Milli Basketbol Takımımız, Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze'nin tartışma yaşadığı pozisyonda maç saati devam ettiği için maç sonucuna itiraz etti.

EuroBasket 2022'ye 2'de 2'yle başladık! Türkiye - Bulgaristan 101-87 Özet EuroBasket 2022'ye Karadağ galibiyetiyle başlayan A Milli Takım, A Grubu'ndaki 2. maçında Bulgaristan'ı 101-87 yenerek, 2'de 2 yaptı. Ay-Yıldızlılar yarın 3. maçında ev sahiplerinden Gürcistan'la kritik bir maça çıkacak.