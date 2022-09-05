Türkiye Gazetesi

JOSEF DE SOUZA'YA KIRMIZI KART! ARKADAŞINI KORUMAK İSTERKEN...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

Gergin bi atmosferde oynanan maçın bitiş düdüğüyle birlikle kale arkası tribününden bir Ankaragücü taraftarı sahaya atladı. Orta yuvarlağa kadar koşan holigan Salih Uçan'a uçan tekme attı. Saha bir anda karıştı. Saldırgan apar topar karakola götürüldü.

Wout Weghorst'a saldırmak isteyen bir Ankaragücü görevlisi ise Josef de Souza'nın tokadını yedi! Hakem Mete Kalkavan bu yüzden Brezilyalı yıldıza kırmızı kart gösterdi.

Beşiktaş Ankaragücü deplasmanında kazanmayı başardı! Ölümüne mücadele! Dele Alli açılışı Ankara'da yaptı! Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. 4 haftada 10 puan toplayan ve oynadığı futbolla dikkat çeken Valerien Ismael'in Beşiktaş'ı başkente 3 puan için geldi. 3 maçta 1 puan toplayınca teknik direktör değişimine giden Ankaragücü, Ömer Erdoğan yönetiminde ilk sınavında mağlup oldu. Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü maçta 6 dakika içinde geri döndü.. Jackson Muleka ve Dele Alli'nin golleriyle Beşiktaş ilk yarıyı 1-2 önde tamamladı. Beridze 47'de 2-2 yaptı. Beşiktaş galibiyet golü 74'te Georges Kevin N'Koudou'dan geldi.

SALİH UÇAN: CENK TOSUN ADIM ATMASA...

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Salih Uçan şunları söyledi:

"İnanılmaz kötü bir saha. Bu sahada topu yere indirip pas yapmak çok zordu. Bu sahada 3 puan aldığımız için mutluyum. Bu tarz maçlardan, bu tarz atmosferlerde önemli. Mutluyuz."

Cenk Tosun adım atmasa belime doğru tekme yiyebilirdim. Josef kırmızı kart görmüş. Josef de Souza ne yapacak? Benim takım arkadaşıma 'Tekme atabilir misin mi?" diyecek. Haksızlık bu! Bu düzeltilmeli."

WEGHORST'TAN AÇIKLAMALAR

Beşiktaş'ın Hollandalı santrofur ise şunlar söyledi:

"Türk insanın duygularıyla hareket ettiğini biliyorum. Bunu seviyorum. Ancak bu yaşananlar kabul edilemez. İlk dakikadan, maçın sonuna kadar gergin atmosfer vardı. Takım arkadaşım Cenk'e biri vurdu. Bu çok ağır cezalandırılmalı. Türkiye güzel bir ülke."

"Josef de Souza amaçtan sonra kırmızı kart gördü. Takım oyuncumuza müdahale eden bir kişiyi, sahadan çıkarmak için müdahale etti. Çok haksız kırmızı kart. Josef orada takım arkadaşlarını koruyor. Futbolla alakası yok bunların."