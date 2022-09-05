MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maç sonunda sahaya girerek Beşiktaşlı futbolculara saldırıda bulunan şahıs gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “4 Eylül 2022 Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş takımları arasında oynanan maçta, kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır” denildi.
Salih Uçan'a uçan tekme! Beşiktaşlı futbolcu korkunç saldırıyı ucuz atlattı! Ankaragücü'nün sahası kapanacak
Ankaragücü - Beşiktaş maçında hakem son düdüğü çaldıktan sonra sahaya atlayan giren bir Ankaragücü taraftarı, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı. Holiganın tekmesi Salih Uçan'a geldi. Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı. Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı. Ankaragücü'nün TFF'den çok ağır bir ceza alması bekleniyor.
Beşiktaş Ankaragücü deplasmanında kazanmayı başardı! Ölümüne mücadele! Dele Alli açılışı Ankara'da yaptı! Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. 4 haftada 10 puan toplayan ve oynadığı futbolla dikkat çeken Valerien Ismael'in Beşiktaş'ı başkente 3 puan için geldi. 3 maçta 1 puan toplayınca teknik direktör değişimine giden Ankaragücü, Ömer Erdoğan yönetiminde ilk sınavında mağlup oldu. Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü maçta 6 dakika içinde geri döndü.. Jackson Muleka ve Dele Alli'nin golleriyle Beşiktaş ilk yarıyı 1-2 önde tamamladı. Beridze 47'de 2-2 yaptı. Beşiktaş galibiyet golü 74'te Georges Kevin N'Koudou'dan geldi.