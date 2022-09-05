Türkiye Gazetesi

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor mevcut kadrosunu büyük oranda koruyor gibi görünüyordu ancak gelinen nokta da durum hiç de öyle değil. Son Ümraniye maçında 7 yeni isim görev aldı. Cornelius, Nwakaeme, Ahmetcan, Berat gibi isimlerle yolları ayrılan bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ciddi bir değişimin olduğunu ve böylesine geçiş döneminde kazanmanın önemine vurgu yapıp ileride çok daha iyi olacaklarının sinyalini verdi.

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Hem de yeni sezonun ilk dönemlerinde Marik Hamsik, Bakasetas, Edin Visca ve son olarak Dorukhan Toköz’ün sakatlığı gelse de. Yönetim, savunmaya ve orta alana acil takviye için görüşmelerini sürdürürken bu sezon Abdullah Avcı’ya daha büyük iş düşecek. Yenilerle eskileri harmanlayıp kendi düzenini yeniden kurması gerekecek. Bunun için de biraz zamana ihtiyaçları olduğunu belirten Avcı “Yeni bir tarih yazmak için taraftarımız sabırla bizi beklesin” görüşünde.

AVCI KENDİNİN DE 3 PUAN GERİSİNDE

Son şampiyon Trabzonspor, 2022-2023 sezonunun ilk 5 haftasında geçtiğimiz sezonun 3 puan gerisinde kaldı. Karadeniz ekibi geçen sezon ilk 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, attığı 11 gole karşılık kalesinde 3 gol görmüş ve 13 puanla averajla 2. sırada yer almıştı. Bu sezon ise 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alındı. 6 gol attı kalesinde ise 5 gol gördü.

İstanbul deplasmanları Trabzonspor'a yarıyor Bordo mavililer, Avcı yönetiminde üç sezonda İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.