Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Michy Batshuayi, Dinamo Kiev maçıyla görücüye çıkmayı hedefliyor. Fenerbahçe’nin son dakika transferi olan Belçikalı golcü, UEFA listesine yazılmanın motivasyonuyla Dinamo’ya bileniyor. Sarı lacivertliler, izin yaparken, Samandıra’da mesaiye kalan Batsman, perşembe günkü karşılaşmada kadroda yer alacak. Fizik kondisyon seviyesi üst düzeyde olan 28 yaşındaki golcü, Jorge Jesus’un şans tanıması hâlinde sarı lacivertli formayla ilk sınavını Saracoğlu’nda verecek.

YEDEK SOYUNACAK

Fenerbahçe’ye transfer olmanın heyecan ve coşkusunu yaşadığını söyleyen Michy Batshuayi, “Bir an önce oynamak için sabırsızlanıyorum. Goller atarak takıma katkı sağlamak istiyorum” açıklamasında bulundu. Joao Pedro, King ve Valencia’yla forma rekabeti verecek Belçikalı’nın Dinamo maçında yedek soyunması bekleniyor. Camia için rövanş niteliği taşıyan karşılaşmaya büyük önem veren Jesus oyunun gidişatına göre Batshuayi’yi sahaya sürmeyi planlıyor.

KING KENDİNDEN EMİN

İlk maçlardaki performansıyla eleştiri toplayan Joshua King, kendini buldu. Görev aldığı son 3 maçta da ağları havalandıran Norveçli golcü, araya bir de asist ekleyerek alkış topladı. Rekabetten çekinmediğini ifade eden King, “Kafamda bir gol sayısı var. Ancak hedefimi söylemek istemiyorum. Maç maç devam ediyorum” derken gollerini sürdüreceğini iddia etti.

PEDRO SEVİNCİ

Joao Pedro’nun ilk on birde sahne aldığı maçta golle tanışması Fenerbahçe camiasında sevinçle karşılanırken, Batshuayi’nin de takıma katılacak olması heyecanı körükledi. Bu sezon 26 defa ağları havalandıran Fenerbahçe’de forvetlerin 17 gole katkı sağlaması taraftarın yüzünü güldürürken, rakiplere korku saldı.

Fenerbahçe Kayseri'yi Pedro ile geçti İlk defa on birde forma giyen, Kadıköy’de ilk maçına çıkan sarı lacivertlilerin yeni transferi Pedro klas vuruşuyla rakibin gardını düşürdü. King’e de asist yapan futbolcu takımını sırtladı.

Michy Batshuayi resmen Fenerbahçe'de! Sözleşme detaylar belli oldu, video geldi... Fenerbahçe, Batshuayi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, 3 yıllık anlaşmaya varılan Michy Batshuayi'ye her sezon 3 milyon euro ödeneceğini açıkladı. Chelsea'ye ise 3.5 milyon euro bonservis ödendi.