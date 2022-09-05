Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Mauro Icardi transferinde artık sona geldi. İşte sarı kırmızılıları mutlu eden transferin hikâyesi... Paris Saint Germain, yıllık 8 milyon avro alan oyuncunun maaşının 5 milyonluk kısmının sarı kırmızılılar tarafından ödenmesini istedi. Cimbom cephesi ise 3 milyon avroda direndi ve en sonunda 3,5 milyonda anlaşmaya varıldı. İşin en çetrefilli tarafında ise yıldız oyuncu ve eşini ikna etmek vardı.

HAYRAN KALDI

Sarı kırmızılılar, PSG ile görüşmelerini sürdürürken, Icardi ile eşi ve menajeri Wanda Nara’yı Türkiye’de ağırladı. İkili İstanbul’a ve Galatasaray’ın sunduğu imkânlara hayran kalınca da bu anlaşmada geriye sadece ufak pürüzler kaldı. Son detaylarında çözülmesiyle Icardi izin alarak Miami’ye gidip işlerini halletti. Golcü oyuncu yarın gece İstanbul’da olacak. Arjantinli golcü bir aksilik olmaması durumunda da çarşamba günü sözleşmeye imza atarak parçalı formayı giyecek.

GÖNÜL ALMA MAÇI

Ligin beşinci haftasında ikinci defa evinde oynayacak olan Galatasaray’da hedef net bir galibiyet almak. Nef Stadyumu’ndaki ilk maçta Giresun'a mağlup olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşmayı unutturmak istiyor. Ve Buruk, bu konuda da oyuncularına maçın anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

GALİBİYET İSTEDİ

48 yaşındaki hoca "Yeni bir yapılanma içindeyiz. Bir çoğunuz takıma yeni dâhil oldunuz. Daha da aramıza katılacaklar var. Hedefimiz şampiyonluk. Taraftarımızı ilk maçta üzdük ama bu 90 dakika hem alacağımız skorla hem de oynayacağımız oyunla onların gönlünü almayız’’ diyerek öğrencilerinden galibiyet istedi.

GOMIS 11'İ ZORLUYOR AMA...

Hazırlık maçlarının yıldızı Seferovic, geride kalan 4 haftada suskunları oynadı. Ne gol atabildi ne de asist yapabildi. 30 yaşındaki yıldız isim kötü formuyla da eleştiri oklarının hedefi oldu. Buruk da hafta boyunca antrenmanlarda Gomis’i en uçta denedi. Ancak 37 yaşındaki Fransız golcünün de kondisyonu kafalarda soru işaretine neden oldu. Buruk son kararını maçtan hemen önce verecek.

VAZGEÇİLMEZ KEREM

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu geriye kalan dört haftada eski günlerini arattı. Bu sezon 4 maçta 335 dakika sahada kalan 23 yaşındaki millî oyuncu skora katkı veremedi ve beklentilerin altında kaldı. Buna rağmen Okan Buruk, Kerem'e şans vermeye devam edecek.

Icardi tamam! Galatasaray, Arjantinli yıldızla anlaşmaya vardı Fransızların ünlü gazetesi L’Equipe, "Temel ilkeler üzerinde el sıkışıldı. Sadece oyuncunun ücretinin paylaşımı konusunda görüşmeler sürüyor" diye yazdı.

Galatasaray Icardi için saatleri sayıyor! Uçağı bile hazır Sarı kırmızılılar PSG ve oyuncuyla son pürüzleri giderdi. Kaptan Muslera, Uruguaylı yıldızı takibe aldı. Fransız basını “Onu İstanbul’a götürecek uçak bekliyor” diye yazdı.