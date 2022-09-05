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THY, UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sponsoru oldu
05.09.2022 - 11:56 | Son Güncelleme: 05.09.2022 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları, 2023 finali İstanbul’da gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne sponsor olan dünyadaki ilk havayolu şirketi oldu.
Etiketler : thy,şampiyonlar ligi,uefa,sponspr,
904818 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/904818.aspx
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