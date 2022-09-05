Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında dün oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından kale arkası tribününden sahaya atlayarak Beşiktaşlı oyunculara saldıran Berkay Ö. isimli holigan hakkında çıkarıldığı mahkemece, "Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakma" kararı çıktı.

Serbest kalan 20 yaşındaki holiganon ömür boyu maçlardan men cezası alması bekleniyor.

"TUTUKLANMASI GEREKİRDİ"

Berkay Ö. hakkında, verilen "Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakma" kararına savcılık itiraz etti.

AA'nın haberine göre; Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanması gerektiğinden bahisle B.Ö'nün serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

"PİŞMANIM ÖZÜR DİLERİM"

Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö., mahkemedeki ifadesinde, "Yaptığım hareketten dolayı pişmanım, maçın hararetiyle mantıklı hareket edemedim. Yenilgiye çok üzüldüm, alkolün etkisiyle sahaya girdim. Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem var. Yaşanılanlardan dolayı çok pişmanım ve herkesten özür dilerim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Beşiktaş'tan sert açıklama: Sonunda olacaklar baştan belliydi Beşiktaş Kulübü, MKE Ankaragücü maçında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada sert ifadeler kullanılırken, "Sonunda olacaklar baştan belliydi. Ömer Erdoğan'ın futbol dışı talimatları maçın bu hale gelmesinde büyük rol oynamıştır. Hakem de Josef de Souza'ya kırmızı kart çıkartarak eyyamcılık yapmıştır" denildi.

Beşiktaşlı fulbolculara saldıran şahıs gözaltında MKE Ankragücü Beşiktaş maçında sahaya girerek futbolculara saldıran şahıs gözaltına alındı.

Salih Uçan'a uçan tekme! Beşiktaşlı futbolcu korkunç saldırıyı ucuz atlattı! Ankaragücü'nün sahası kapanacak Ankaragücü - Beşiktaş maçında hakem son düdüğü çaldıktan sonra sahaya atlayan giren bir Ankaragücü taraftarı, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı. Holiganın tekmesi Salih Uçan'a geldi. Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı. Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı. Ankaragücü'nün TFF'den çok ağır bir ceza alması bekleniyor.

Beşiktaş Ankaragücü deplasmanında kazanmayı başardı! Ölümüne mücadele! Dele Alli açılışı Ankara'da yaptı! Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. 4 haftada 10 puan toplayan ve oynadığı futbolla dikkat çeken Valerien Ismael'in Beşiktaş'ı başkente 3 puan için geldi. 3 maçta 1 puan toplayınca teknik direktör değişimine giden Ankaragücü, Ömer Erdoğan yönetiminde ilk sınavında mağlup oldu. Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü maçta 6 dakika içinde geri döndü.. Jackson Muleka ve Dele Alli'nin golleriyle Beşiktaş ilk yarıyı 1-2 önde tamamladı. Beridze 47'de 2-2 yaptı. Beşiktaş galibiyet golü 74'te Georges Kevin N'Koudou'dan geldi.