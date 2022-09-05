Türkiye Gazetesi

"CENK'İN BELİ KIRILABİLİRDİ"

Josef de Souza'nın açıklaması şöyle:

“Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Ne niyetle saldırdığını bilemeyiz. Benim saldırma niyetim yok. Sadece savunup bırakıyorum. Kenara koşarak hemen güvenliği, polisi çağırmaya çalıştım. Bu, görüntülerde de görülüyor. Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım. Hakem benden rica etti ve ben de tüm maçta hakeme yardımcı oldum.

Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm. Umarım bir daha yaşanmaz. Kafamızın içinde sadece futbol olmalı, gerisi bizi ilgilendirmiyor.”

Beşiktaşlı futbolculara saldıran holigan mahkemede ağladı! Savcılık tutuklanmasını istiyor Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö. isimli holigan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 20 yaşındaki saldırganın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

"JOSEF'E KART YANLIŞ HESAP!"

Beşiktaş kulübü ise Josef'in yaşadıklarını dünyadan örneklerle anlatıp kırmızı kartın iptal edilmesi gerektiğini savundu.

"Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Futbol A Takımımızın Ankara'da oynadığı MKE Ankaragücü karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından futbol terörizmi ne yazık ki kendisini yine gösterdi ve tüm kamuoyunun gözlerinin önünde futbolcularımıza yönelik fiziksel bir saldırı gerçekleştirildi. Yaşanan skandal olayın hemen ardından takım kaptanlarımızdan Josef de Souza, futbolda asla yeri olmaması gereken bu tehlikeli şahsı takım arkadaşlarından ve hakem Mete Kalkavan’dan uzaklaştırmıştır. Ancak futbolcumuz hiçbir fiziksel şiddet uygulamamasına rağmen kamuoyunun büyük tepkisini çeken bir kararla kırmızı kart görmüştür."

TAKDİR KAMUOYUNUN...

"Müsabaka hakeminin şaşkınlık oluşturan bu kararının yanlışlığını dünyadaki ve ülkemizdeki benzer örneklerle kamuoyuna sunarak takdiri sizlere bırakıyoruz.

21 Aralık 2011 tarihinde Ajax ile AZ Alkmaar arasındaki Hollanda Kupası maçının 38. dakikasında ev sahibi ekibin bir taraftarı sahaya girerek AZ Alkmaar kalecisi Esteban Alvarado'ya saldırırken, Kosta Rikalı oyuncu kendisini savunarak karşılık vermiştir. Taraftara fiziksel şiddet de uygulayan Esteban kırmızı kartla oyundan atılırken, ilerleyen zamanda yapılan itirazlar ve oluşan tepki karşılık bulmuş ve oyuncuya gösterilen kırmızı kartın haksız olduğuna kanaat getirilerek kart iptal edilmiştir."

Salih Uçan'a uçan tekme! Beşiktaşlı futbolcu korkunç saldırıyı ucuz atlattı! Ankaragücü'nün sahası kapanacak Ankaragücü - Beşiktaş maçında hakem son düdüğü çaldıktan sonra sahaya atlayan giren bir Ankaragücü taraftarı, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı. Holiganın tekmesi Salih Uçan'a geldi. Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı. Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı. Ankaragücü'nün TFF'den çok ağır bir ceza alması bekleniyor.

2007'DEKİ TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI

20 Ekim 2007'de Trabzon’da yapılan Trabzonspor - Beşiktaş müsabakasında kalecimiz Rüştü Reçber 79. dakikada ceza sahasının dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle oyundan atılmış, maç sonrasında kulübümüzün itirazları sonrasında Reçber'in topa göğüsle dokunduğu tespit edilerek kırmızı kart kararı kaldırılmıştır. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun açıklamasında da "Ciddi ve aşikar bir yanlış karar (haksız olarak oyundan çıkarılma) olduğu vicdani kanaate, milletlerarası esaslara ve teamüllere uygun olarak ve 8813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 1. maddesi, Türkiye Futbol Federasyonu Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Ana Statü’nün 4/b ve 51. maddesi, Futbol Disiplin Talimatı’nın 1. maddesi, FIFA ve UEFA Disiplin Talimatları, 11.01.2005 tarih ve 948 sayılı FIFA Sirküleri uyarınca adı geçen futbolcunun; Futbol Disiplin Talimatı’nın 63/b fıkrasına göre otomatik olarak takip eden ilk resmi müsabakaya katılmama cezasının uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir” denilmiştir.

Beşiktaş'tan sert açıklama: Sonunda olacaklar baştan belliydi Beşiktaş Kulübü, MKE Ankaragücü maçında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada sert ifadeler kullanılırken, "Sonunda olacaklar baştan belliydi. Ömer Erdoğan'ın futbol dışı talimatları maçın bu hale gelmesinde büyük rol oynamıştır. Hakem de Josef de Souza'ya kırmızı kart çıkartarak eyyamcılık yapmıştır" denildi.

BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCUNUN KIRMIZISI İPTAL EDİLDİ

23 Aralık 2020'deki Fenerbahçe – M. Başakşehir maçında konuk takımdan Rafael Pereira da Silva 70. ve 71. dakikalarda gösterilen sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmıştır. Söz konusu futbolcunun pozisyon öncesinde rakibine hiçbir temasta bulunmadığı gerekçesiyle yapılan itirazlar görüşülerek, ilk sarı kartın ve 2. sarı kart nedeniyle verilen kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına karar verilmiştir ve Rafael Pereira da Silva ceza almamıştır. Yapılan açıklamada, “FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca ilk sar kart, ilk sarı kartın ve 2.sarı kart nedeniyle gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin kabulüne karar verilmiştir” ifadeleri kullanılmıştır.