Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Dele Alli'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlılar İngiliz futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli’nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir."

Beşiktaşlı futbolculara saldıran holigan mahkemede ağladı! Savcılık tutuklanmasını istiyor Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö. isimli holigan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 20 yaşındaki saldırganın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

Beşiktaş Ankaragücü deplasmanında kazanmayı başardı! Ölümüne mücadele! Dele Alli açılışı Ankara'da yaptı! Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. 4 haftada 10 puan toplayan ve oynadığı futbolla dikkat çeken Valerien Ismael'in Beşiktaş'ı başkente 3 puan için geldi. 3 maçta 1 puan toplayınca teknik direktör değişimine giden Ankaragücü, Ömer Erdoğan yönetiminde ilk sınavında mağlup oldu. Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü maçta 6 dakika içinde geri döndü.. Jackson Muleka ve Dele Alli'nin golleriyle Beşiktaş ilk yarıyı 1-2 önde tamamladı. Beridze 47'de 2-2 yaptı. Beşiktaş galibiyet golü 74'te Georges Kevin N'Koudou'dan geldi.