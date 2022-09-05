Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galatasaray - Gaziantep FK maçı beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Sergio Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Jevtovic, Abdulkadir, Maxim, Sagal, Mustafa, Figueiredo

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı.

Ligde mağlubiyeti bulunmayan ve puan cetvelinde maç eksiğiyle 5. sırada yer alan Gaziantep ekibi, iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK 7. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bu kulvarda 7. kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.

Transferi Icardi çözdü PSG, yıllık ücretin 5 milyonluk kısmını isterken Aslan 3'te diretti. Icardi ve eşinin İstanbul izlenimi, Galatasaray'ın şartlarını beğenmesi Fransız ekibinin 3,5 milyon avroya 'evet' demesini sağladı.

Galatasaray Icardi için saatleri sayıyor! Uçağı bile hazır Sarı kırmızılılar PSG ve oyuncuyla son pürüzleri giderdi. Kaptan Muslera, Uruguaylı yıldızı takibe aldı. Fransız basını “Onu İstanbul’a götürecek uçak bekliyor” diye yazdı.