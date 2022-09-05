Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Fransa'nın Lille takımından sezon sonuna kadar kiraladığı eski oyuncusu Yusuf Yazıcı ile sözleşme imzaladı.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun hazır bulunduğu imza töreninde Yusuf Yazıcı kendisini sezon sonuna kadar bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Yusuf Yazıcı gol attı, Lille deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı Ligue 1'in 4. haftasında Ajaccio'ya konuk olan Lille, Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başlayıp gol attığı maçı 1-3 kazandı. Geçen hafta evinde PSG'ye 1-7 mağlup olan Lille bu galibiyetle moral buldu. Milli orta saha Yusuf Yazıcı üst üste 2. kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Trabzonspor'da yeniler ve eskiler kaynaşacak... Harmanlama vakti Geçiş döneminde kazanmanın önemine değinen Abdullah Hoca, oturmuş kadroyla hedefe daha kolay ulaşacakları görüşünde.