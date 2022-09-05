Türkiye Gazetesi

Giresunspor haberleri... Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi’den 28 yaşındaki Senegalli stoper Faustin Senghor ile anlaştığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; “Giresunspor'umuz 28 yaşındaki defans oyuncusu Faustin Senghor ile anlaşma sağlamıştır. Faustin Senghor'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

24 yaşındaki Almanya doğumlu orta saha oyuncusu Görkem Sağlam'la ise 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Bochum altyapısından yetişen gurbetçi futbolcu geçen sezon Hollanda ekibi Willem II'de forma giymişti.

Konyaspor Giresunspor deplasmanında Muhammet Demir'le güldü, gol yememe serisi devam etti Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor'a konuk olan Konyaspor, renktaşını tek golle devirdi: 0-1. Konyaspor'a 3 puanı getiren golü Muhammet Demir kaydetti. Tecrübeli golü geçen hafta ki Fenerbahçe maçında da galibiyet golünü atmıştı. Teknik direktör İlhan Palut'un takımı sezonun ilk 5 maçında kalesinde gol görmedi ve 3 maçlık galibiyet serisiyle puanını 11'e yükseltti. Giresunspor ise 6 puanda kaldı.

Yusuf Yazıcı doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla Yusuf Yazıcı resmen Trabzonspor'da... 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019 yazında 18.5 milyon euro kazandırarak transfer olduğu Lille kulübünden sezon sonuna kadar kiralandı. Trabzonspor resmi imzayı, "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla" sözleriyle duyurdu.