Türkiye Gazetesi

JESUS TAKTİK ÇALIŞTIRDI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve çabukluk organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ile bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerin İngiltere temsilcisi Chelsea'den transfer ettiği Belçikalı santrfor Michy Batshuayi, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Dinamo Kiev müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Takım izinde, Batshuayi mesaide F.Bahçe’nin UEFA kadrosuna dâhil edilen Belçikalı, Dinamo Kiev maçında sahne almaya hazırlanıyor. Fiziksel durumu üst seviyede olan golcü Jesus’tan görev bekliyor.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı. Yeni transfer Batshuayi kadroya dahil edilirken; Lemos, Novak, Bruma, Burak Kapacak ve Serdar Dursun kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'de UEFA kadrosunda olan isimler şöyle:

"Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Joao Pedro, Osayi Samuel, Michy Batshuayi."

Michy Batshuayi resmen Fenerbahçe'de! Sözleşme detaylar belli oldu, video geldi... Fenerbahçe, Batshuayi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, 3 yıllık anlaşmaya varılan Michy Batshuayi'ye her sezon 3 milyon euro ödeneceğini açıkladı. Chelsea'ye ise 3.5 milyon euro bonservis ödendi.