SAMSUNSPOR - MANİSA FK (0-1) ÖZET İZLE
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Burak Pakkan xx, Oğuz Terzi xx, Suat Güz xx
Samsunspor: Szumski xx, Zeki Yavru xx, Alim Öztürk xx, Yusuf Abdioğlu x (Sarp dk. 79. x), Mücahit Albayrak xx, Osman Çelik x (Cihan dk. 79 x), Celil Yüksel x (Yusuf Emre dk. 28 x), Kadeem Harris x (Ahmet Sağat dk 58 x), Fernando Boldrin x, Moryke Fofana xx, Gaetan Laura x,
Yedekler: Aykut, Novikovas, Yunus Emre, Soner, Şener, Douglas
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Manisa FK: Ömer Kahveci xxx, Muhammet Taha xx, Ayberk Karapo xxx, David Domgjoni xx, Çağrı Giritlioğlu xx, Burak Altıparmak xx, Nizamettin Çalışkan xx, Edgar Prib x (Stark dk. 71 x), Marvin Gapka (Grezda dk. 71 x), Demba Diallo xx (Ba 90+4 ?), Batukan Kör x (Adem Büyük dk. 58 x)
Yedekler: Muhammed, Burak Destan, Mert, Fırat, Kadir,
Teknik Direktör: Levent Eriş
Gol: Ayberk Karapo (dk. 88) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Mücahit, Yusuf Abdioğlu, Osman Çelik, Sarp Ekinci, Yunus Emre, Cihan Kahraman (Samsunspor), Domgjoni, Diallo, Grezda (Manisa FK)
Manisa FK Denizlispor'u 3-2 mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını aldı Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Denizlispor'u ağırlayan Manisa FK, 3 puanı 3 golle aldı... İlk hafta evinde Boluspor'a yenilen, 2. haftayı da bay geçen Manisa ekibinde 3-2'lik galibiyeti getiren golleri Batuhan Kör (2) ve Alman orta saha Edgar Prib attı. Mesut Bakkal'ın Denizlispor'u 3 maçta 1 puanda kaldı.
Boluspor'dan Manisa FK'ya deplasmanda son dakika üçlüğü! Ibrahima Balde 3 puanı getirdi Spor Toto 1. Lig’in ilk haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. 54. dakikada 10 kişi kalan Boluspor'a 3 puanı getiren golü 90+1'de yeni transferlerden Ibrahima Balde attı. Giresunspor'dan alınan Senegalli golcü maça yedek soyunup 46'da girmişti.