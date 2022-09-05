MONZA - ATALANTA (0-2) ÖZET İZLE
Serie A'nın 5. haftasında Atalanta, Monza'yı 2-0 mağlup etti.
Haftaya averajla ilk sırada başlayan Atalanta, lig sonuncusu Monza'ya konuk oldu.
Konuk ekip, Hojlund'un 57 ve Marlon'un (kendi kalesine) 65. dakikada attığı gollerle maçı kazandı.
Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakikada sahada kaldı.
Puanını 13'e çıkaran lider Atalanta, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 2 puana yükseltti.
Monza ise 5. karşılaşmasından da puansız ayrıldı.
Merih Demiral Atalanta'dan kaç para alıyor? Sözleşme detayları açıklandı Milli stoper Merih Demiral'ın Atalanta'daki kontrat detayları ortaya çıktı. Juventus kulübünden yapılan açıklamada Atalanta'nın Merih Demiral'ın bonservisi için 20 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.
Merih Demiral Türk futbol tarihine geçti... Atalanta'dan milli stoper için 20 milyon euro Atalanta, geçen yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Merih Demiral'ın tapusunu aldı. 24 yaşındaki milli stoper için Juventus'a 20 milyon euro ödendi. Juve de futbolcuyu 2019 yazında Sassuolo'dan 19.5 milyon euroya transfer etmişti. Merih Demiral öylece Türk futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncusu oldu.