Türkiye Gazetesi

FIBA'dan yapılan açıklamada, karşılaşmanın 4. çeyreğinde zaman işleyişine dair bir hata olsa da Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) itirazında, söz konusu hata gerçekleşmese sonucun değişeceğine ilişkin kesin bir kanıt sunulamadığı belirtildi.

Sahada yaşanan olaylarla ilgili her iki federasyondan gelen iddialar hakkında ise soruşturma başlatıldığı ve yetkili FIBA organlarının, soruşturma neticesinde herhangi bir disiplin cezası uygulanıp uygulanmayacağına karar vereceği ifade edildi.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇINDA NE OLDU?

Gürcistan'dan Duda Sanadze'nin bitime 4 dakika 48 saniye kala Furkan Korkmaz'a yaptığı faulün ardından oyunun durmasına rağmen maç saati, 4 dakika 26 saniyeden devam etmişti.

Bunun üzerine TBF, oluşan 22 saniyelik kayıp zaman için müsabaka sonunda itirazda bulunmuştu.

Furkan Korkmaz "Gürcü çetesi"ni anlattı... "Güvenlik açığı yoktu, saldırıya göz yumuldu" Dün gece bir katliam seyrettik . Saniyeleri yediler. İnanılmaz kasıtlı fauller çalındı. Maçı Gürcistan'a vermek için her şey yapıldı. 3 Gürcü basketbolcunun soyunma odası koridorlarında A Milli Takım'ın yıldızı Furkan Korkmaz'a saldırmasına göz yumuldu.... A Milli Basketbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan ile oynadığı maçta saldırıya uğrayan Furkan Korkmaz, Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu ile birlikte Tiflis Arena'da gerçekleştirdikleri antrenmandan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

DUDA SANADZE OLAYI ANLATTI

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda dün Gürcistan ile Türkiye arasında oynana maçta milli oyuncu Furkan Korkmaz'la tartışma yaşayan Duda Sanadze, maç sonunda da devam eden gerginlikle ilgili açıklamada bulundu.

Gürcü basketbolcu, Tiflis Arena'da gerçekleştirdikleri antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Furkan'ın sinirlenmesine neden olacak bir ifade kullanmadığını ileri süren Sanadze, şunları söyledi:

"Aramızda yaşananlardan önce zaten kızgındım çünkü bana faul verilen pozisyonda temiz bir blok yaptığımı düşünüyordum. Karardan ötürü hakeme itiraz ettim. Sonrasında onun (Furkan) yanından geçtim. Çok saçma bir düdük olduğunu söyledim. Belki de farklı bir şey anladı ama tepkisi şaşkınlık vericiydi. Ona hiçbir şey söylemedim. Sonrasında o anki duygu yoğunluğuyla kafa kafaya geldik. Maçı kazansak da yaşananlardan dolayı mutlu değilim. Böyle olmamalıydı. Türkiye Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyetine saygı duyuyorum. Kazanma baskısı ve duygu yoğunluğu yüzünden yaşanan bir olaydı."

EuroBasket 2022'de güvenlik skandalı! 3 Gürcü oyuncu koridorlarda Furkan Korkmaz'a saldırdı! A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında ev sahibi Gürcistan’a iki uzatma sonunda 88-83’lük skorla mağlup oldu. Son anları gergin geçen maçta Koç Ergin Ataman ile Furkan Korkmaz diskalifiye edildi. Gürcistan'ın ev sahibi olduğu maçta gerginlik soyunma odası koridorlarında da devam etti. A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Hakan Demir, “3 Gürcü oyuncu ve güvenlik görevlileri koridorlarda Furkan Korkmaz ile kondisyonerimize saldırdı” dedi.