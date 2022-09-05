Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un maçın ardından beIN Sports'a yaptığı açıklamalar şöyle:Ç

"Yaşar Kemal Uğurlu çok kötü bir maç yönetti. Bir kere bu kadar çok vakit geçirilmesine karşıyım ve buna izin verilmemeli. Bu kadar oyunu yavaşlatma, bu kadar izin verme... Burada Günay'ı suçlamıyorum. Maçın hakeminin bunu yönetmesi gerekiyor. Yönetemiyorsanız, bu tür maçlara çıkmayacaksınız ya da atanmayacak."

"TAKIMIN ÖZGÜVENİ YERİNE GELDİ"

"Maçın başında top bizdeydi, rakip sahada oynadık. Sürpriz bir gol yedik. Golü bulduk. Yine oyuna hükmettik. Beni asıl mutlu eden, 45. dakikada 10 kişi kalan takım geride kalan dakikada, oyuna hükmetti, rakip sahada oynadı, baskı yaptı, pozisyona girdi..."

"10 kişi bir maç kazanmak takımın özgüveninin yerine gelmesi, 10 kişi bile kazanabileceğini görmek bizim için iki katı sevindirici oldu. O yüzden Yaşar hocaya teşekkür ederim"

"Mauro Icardi ve Kaan Ayhan için süreç devam ediyor."

Galatasaray'dan Gaziantep FK maçında müthiş geri dönüş! Geriye düştü, 10 kişi kaldı, penaltı kaçtı, direkleri geçemedi, uzatmada güldü! Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçı Gaziantep FK'yı ağırlayan Galatasaray, 2. yarısını 10 kişi oynadığı maçta müthiş bir galibiyete imza attı. 2 topu direkten dönen, 1 de penaltı kaçıran Sarı-Kırmızılılar 90+1'de bulduğu golle 0-1 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmayı bildi. Bafetimbi Gomis skor 1-1'ken penaltı kaçırdı. Gaziantep FK kontradan bulduğu net fırsatı değerlendiremedi, pozisyonun dönüşü Galatasaray'ın galibiyet golünü getirdi. Kitsiou 90+1'de kendi kalesine attı, 3 puan geldi.

TRANSFERDE SON DURUM

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre;Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Mauro Icardi transferinde artık sona geldi. İ

Paris Saint Germain, yıllık 8 milyon avro alan oyuncunun maaşının 5 milyonluk kısmının sarı kırmızılılar tarafından ödenmesini istedi. Cimbom cephesi ise 3 milyon avroda direndi ve en sonunda 3,5 milyonda anlaşmaya varıldı. İşin en çetrefilli tarafında ise yıldız oyuncu ve eşini ikna etmek vardı.

Sarı kırmızılılar, PSG ile görüşmelerini sürdürürken, Icardi ile eşi ve menajeri Wanda Nara’yı Türkiye’de ağırladı. İkili İstanbul’a ve Galatasaray’ın sunduğu imkânlara hayran kalınca da bu anlaşmada geriye sadece ufak pürüzler kaldı. Son detaylarında çözülmesiyle Icardi izin alarak Miami’ye gidip işlerini halletti. Golcü oyuncu yarın gece İstanbul’da olacak. Arjantinli golcü bir aksilik olmaması durumunda da çarşamba günü sözleşmeye imza atarak parçalı formayı giyecek."