Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray yaptığı transferle ciddi bir değişim başlayıp, hedefini şampiyonluk olarak belirlemişti. Ancak geride kalan dört haftada rakip fileleri sadece iki defa havalandırabilen sarı kırmızılılar dün de çok fırsat yakalamasına rağmen galibiyeti son anda kurtardı: 2-1. Aslan geriye düştüğü, ilk yarıda 10 kişi kaldığı mücadelede bir de penaltı kaçırdı. Ama son dakikaya kadar pes etmedi ve 90+1’de gelen golle çok kritik bir üç puan aldı.

FIRSATI KAÇIRMADI

Zorlu mücadeleye Galatasaray istekli ve ileride baskılı başladı. Ev sahibi özellikle ilk 20 dakikada rakibi oldukça yıprattı. Ama son dokunuşlarda yavaş kalıp topu kaleye yollamakta güçlük çekti. 9’da Oliveira ve 17’de Gomis gole çok yaklaştı. Kontra kovalayan Gaziantep aradığı fırsatı 27’de buldu. Sarı kırmızılıların oyun kurarken kaptırdığı topla Maxim hızlı atağı başlattı. Sagal aldığı pası bekletmeden şutladı ve Muslera’yı avladı: 1-0.

CİMBOM YILMADI

Geriye düşen Aslan 36’da Gomis’in fırsatçılığıyla skora denge getirdi. 40’da Boey’in ceza sahası dışından müthiş şutu direkte patladı. İlk yarının sonunda Abdülkerim tartışmalı bir kartla takımını 10 kişi bıraktı. 55 ve 58’de Yunus iki defa skoru değiştirmeye çok yaklaştı. 68’de Oliveria’nın şutu üst direkten döndü. 71’de Gomis’in penaltısını, Güven kurtardı. Son anlarda Boey’in ısrarla getirdiği atakta Kitsiou’nun ters vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

HAKEMLERİ DE YENİYORUZ

G.Saray Başkanvekili Erden Timur, “Her maçta hakemleri yenmek bizim için sıradanlaştı. Abdülkerim Bardakçı’ya hiç kimse kırmızı demeyecektir. Kimse bize ya da başka takıma zarar veremez. TFF’den randevu da alıp şikayetlerimizi ileteceğiz. Yeni transferler çarşamba ve perşembe günü gelecek” dedi.

UĞURLU KÖTÜ YÖNETTİ

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk maçı yorumlarken, “Yaşar Kemal Uğurlu çok kötü bir maç yönetti. Oyun bu kadar yavaşlatılmaz. Yönetemiyorsanız, bu tür maçlara çıkmayacaksınız ya da atanmayacak” dedi ve, “Oyuna hükmettik. Beni asıl mutlu eden, 45. dakikada 10 kişi kalan takım geriye kalan bölümde de oyuna hükmetti. 10 kişiyle kazanmak güvenimizi yerine getirdi. Ben Giresun maçına üzülüyorum, orada giden 3 puan büyük hataydı” sözlerini kullandı. Buruk transfer için, “Boey veya başka oyuncu takımdan gitmeyecek. Icardi ve Kaan Ayhan’da görüşmeler sürüyor. Birkaç oyuncu daha olabilir” dedi.

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