Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk aşkına neredeyse geniş kadronun yarısını değiştirdi. 12 oyuncu gönderip 12 oyuncu alan sarı lacivertlilerde sezon başında en çok eleştirilen konu, yıldızlarla dolu kadroda birçok oyuncunun şans bulamayacağı yönündeydi. Ancak sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, lig ve Avrupa’da geride kalan 11 maçta nasıl bir rotasyon ustası olduğunu ortaya koydu. “Benim ideal on birim yok, oynamaya müsait on birim var” sözleriyle felsefesini ortaya koyan Jesus, şu ana kadar dediğini de yaptı.

HER MAÇ FARKLI ON BİR

Fenerbahçe, şu ana kadar 11 maçın hiçbirine aynı 11’le çıkmadı. Jorge Jesus, bu maçlarda tam 28 farklı oyuncuya görev verdi. Yoğun maç fikstüründe sakatlık riskini en aza indirmek için sık sık rotasyon yapan tecrübeli teknik adam kaleci İrfan Can Eğribayat, genç futbolcu Çağtay Kurukalıp ve Burak Kapacak dışındaki bütün futbolculara forma şansı tanıyarak orkestra şefliğini gösterdi. Oyuncularını Dinamo Kiev maçına hazırlayan Portekizli çalıştırıcı “Onlarla görülecek bir hesabımız var” diyerek oyuncularını motive ediyor.

ON BİR ŞEKİLLENİYOR

Teknik direktör Jorge Jesus, perşembe günkü Dinamo Kiev maçına as kadroyla çıkmayı planlıyor. Kırmızı kart cezalısı olduğu için ligdeki Kayserispor maçında oynayamayan Valencia bu karşılaşmada formasına kavuşacak. Forvet hattını King, Valencia ve Pedro’dan oluşturmayı planlayan Portekizli teknik adam, yeni transfer Batshuayi’yi ise yedek güç olarak kulübede oturtacak.

UEFA LİSTESİ BELİRLENDİ

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde Dinamo Kiev’le perşembe günü evinde oynayacağı maç öncesi kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Sakatlığı bulunan Nazım Sangare’nin yanı sıra Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Serdar Dursun, Filip Novak, Mauricio Lemos ve Bruma lisede yer almadı. Yenilerden Peres ve Batshuayi ise kadroya dâhil edildi.

Jesus çuvaldızı kendine batırdı: Gerekli dersi aldık Soyunma odasında oyuncularıyla konuşan Portekizli hoca, “Gerçek performansımız bu değil” derken, “Sizlere inanıyorum. Şampiyonluk hedefine ulaşacağız” iddiasında bulundu.

Fenerbahçe kaybetti, Rıdvan Dilmen küplere bindi: Jesus'a Arda tepkisi Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında 1-0'lık mağlubiyet yaşamasının ardından yorumcu Rıdvan Dilmen küplere bindi. Dilmen, Teknik Direktör Jesus'un Arda'yı oynatmamasının büyük hata olduğunu söyledi.