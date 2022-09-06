Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 yendiği maçın bitiminde sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı. Taraftarı uzaklaştırmak isteyen Josef De Souza ise kırmızı kart gördü. Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı. Ardından gözaltına alınan Berkay Ö.adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık ise saldırganın bırakılmasına itiraz etti.

ŞÜPHELİ İÇİN 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Eylül akşamı MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçın sonunda, tribünden sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki müdahalede bulunan şüpheli Berkay Ö. hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Başsavcılık, şüpheli hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenleyerek Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.

Beşiktaş yönetimi harekete geçti: O kırmızıyı iptal edin Siyah beyazlı yöneticiler Ankara’da yaşananların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. Josef de Souza’ya gösterilen kırmızı kartın iptali için de başvuruldu

Beşiktaşlı futbolculara saldıran holigan mahkemede ağladı! Savcılık tutuklanmasını istiyor Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö. isimli holigan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 20 yaşındaki saldırganın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan sert açıklama: Sonunda olacaklar baştan belliydi Beşiktaş Kulübü, MKE Ankaragücü maçında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada sert ifadeler kullanılırken, "Sonunda olacaklar baştan belliydi. Ömer Erdoğan'ın futbol dışı talimatları maçın bu hale gelmesinde büyük rol oynamıştır. Hakem de Josef de Souza'ya kırmızı kart çıkartarak eyyamcılık yapmıştır" denildi.