Türkiye Gazetesi

Futbolda Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un 8 Eylül Perşembe günü Avrupa kupalarında yapacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla oynayacağı ilk karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yöneteceği öğrenildi.

BOGNAR, MARESCA, JAKUBIK VE JOVIC...

UEFA'nın açıklamasına göre, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla oynayacağı ilk karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmandaki maçında ise İtalyan hakem Fabio Maresca düdük çalacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Giovanni Baccini ve Davide Imperiale olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlardan Medipol Başakşehir'in A Grubu'nda deplasmanda İskoçya temsilcisi Hearts ile oynayacağı müsabakayı Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik yönetecek. Arkadiusz Wojcik ile Tomasz Niemirowski ise yardımcılık görevini üstlenecek.

G Grubunda Demir Grup Sivasspor'un Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacağı karşılaşmada ise Hırvatistan'dan Fran Jovic görev alacak. Hrvoje Radic ve Luka Pusic ise Jovic'in yardımcılığını yapacak.

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı, açılış maçı Arda Kardeşler'in Spor Toto Süper Lig’de 5. hafta heyecanı 2, 3, 4 ve 5 Eylül'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Süper Lig'de haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek Ümraniyespor ile Trabzonspor arasındaki müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bu hafta görev alacak hakemler şöyle:

Süper Lig'in 4. hafta maçlarının hakemleri belli oldu Süper Lig'in 4. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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