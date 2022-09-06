Türkiye Gazetesi

Dünya Güreş Şampiyonası öncesi hazırlıklarda son aşamaya gelen Serbest Stil A Milli Takımı basın mensupları ile bir araya geldi. Güreşin yıldız ışimlerinden Taha Akgül, toplantıda spor camiasını üzecek bir haber verdi. 2024 Paris Olimpiyatları’nda da altın madalya kazanıp profesyonel güreş hayatını sonlandıracağını belirten milli güreşçi Taha Akgül, “Beslenmeme dinlenmeme dikkat edip en profesyonel bir şekilde hazırlanıp 2024 Paris Olimpiyatları’nda bu işi noktalayacağım” dedi.

"ALTIN MADALYAYI YENİDEN TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİM"

Başarı ile geçen Avrupa şampiyonası ardından dünya şampiyonasına gideceklerini belirten takım kaptanı Taha Akgül, “Her girdiğim organizasyonda altın madalya ile güreşen bir sporcuyum. Bu sefer üçüncü dünya şampiyonası için Sırbistan’ın Belgrad şehrine gideceğiz. Avrupa Şampiyonası’nda Gürcü Güreşçi Petriashvili’yi yenmem ve tekrardan formda olduğumu göstermem hem kendi açımdan hem de rakiplerime gözdağı açısından çok önemliydi. Hırslıyım, çok iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Allah kalbimi biliyor, ikincilik ya da üçüncülük aklımın ucundan geçmiyor. Bu hırsım ve özgüvenimle tekrardan altın madalyayı Türkiye’ye getireceğim” değerlendirmesinde bulundu.



Paris Olimpiyatları’nda altın madalya kazanıp kariyerini noktalayacağını kaydeden Akgül, “2024 Paris Olimpiyatları’na kadar kısa bir süre kaldı. Bir buçuk senemiz var ve çok çabuk geçecek. Bu süreyi, beslenmeme dinlenmeme dikkat edip en profesyonel bir şekilde hazırlanıp 2024 Paris Olimpiyatları’nda bu işi noktalayacağım. Ben zirveye alışmış bir sporcuyum, zirvede de bırakmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

“3 YIL ÜST ÜSTE DÜNYANIN ZİRVESİNE ÇIKTIM”

2012-2022 yılları arasında 9 kez Avrupa şampiyonluğu elde ederek iyi bir ivme kazandığını kaydeden Akgül, “Geçmişe baktığımda ilk Avrupa Şampiyonluğum 2012’ymiş, son Avrupa Şampiyonluğum ise 2022. Tam 10 sene geçmiş. 10 senede üst üste 9 kere Avrupa şampiyonu olmak benim için güzel bir başarı oldu. 2014, 2015 dünya şampiyonluğu, 2016 olimpiyat şampiyonluğu, 3 yıl üst üste dünyanın zirvesine çıktım. Allah’ın izniyle 3. kez dünya şampiyonu olup gücümü göstereceğim” diye konuştu.

“3-4 MADALYA ALABİLİRSEK BİZİM İÇİN BÜYÜK BAŞARI”

Önlerinde ciddi bir organizasyon olduğunu dile getiren milli güreşçi Akgül, şu cümleleri kullandı:

“Şu an milli takımın en tecrübeli ismi ben ve Servet (Coşkun)kardeşim. Servet, benim Sivas’tan güreş eğitimlerinden arkadaşım. Takıma tekrardan girdi, en son 2014 yılında girdi. Beraber büyüdük biz, okula da beraber gittik. Minikler, yıldızlar, gençler kategorisinde hep beraberdik. Şimdi de beraber takıma girdik, oda arkadaşıyız. Takımda genç arkadaşlarımız da var. 57, 61, 65, 70 bütün kilolarda iyiyiz ve iddialıyız. Gerçekçi olmak lazım, Dünya Şampiyonası zor geçiyor ve bunun bilincindeyiz. Tahmini 3 ya da 4 madalya alabilirsek bizim için büyük bir başarı olur.”

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