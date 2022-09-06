Türkiye Gazetesi

Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Josef de Souza'yı PFDK'ya sevk etti. Ankaragücü taraftarının sahaya girip futbolculara saldırmasının ardından takım arkadaşlarını korumak için taraftara müdahalede bulunan Souza, hakem tarafından kırmızı kart görerek maçtan atılmıştı. Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından yaşanan olaylarda kırmızı kart gören 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Giresunspor, Hatayspor, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray'ın çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.

Spor Toto 1. Lig'den ise Tuzlaspor, Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Sakaryaspor ve Yılport Samsunspor'un disiplin ihlalleri sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Josef de Souza'nın kırmızı kartı iptal edilecek mi? Kaç maç ceza alacak? Brezilyalı futbolcudan açıklama Süper Lig'in 5. haftasında dün akşam oynana MKE Ankaragücü maçının bitiminde yaşanan uçan tekmeli saldırıya maruz kalan Beşiktaşlı futbolculara yönelik saldırının sonunda holigana tepki gösteren ve hemen sonrasında kırmızı kart gören Josef de Souza açıklama yaptı... Gözler ise TFF'ye çevrildi. Zira, dünyanın pek çok liginde bu tip durumlarda kart gösterilmiyor. Kırmızı kartın iptal edilmesi bekleniyor.