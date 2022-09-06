Trabzonspor'un kadrosuna yeni kattığı yıldız futbolcu Mountassir Lahtimi otomobili ile tıra çarptı. Bordo-mavili takımın antrenmanından çıkan Lahtimi, otomobili ile havalimanı mevkisinde Gürcistan plakalı tıra çarptı.
YARA ALMADAN KURTULDU
Otomobilinde hasar oluşan Lahtimi, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kaza sonrası bir süre ulaşımın aksadığı yol, araçların bulunduğu yerden alınmasının ardından yeniden açıldı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam aracı kaza yaptı: 1 ölü İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in şoförünün kullandığı makam aracı, Eskişehir’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Muğla'da feci kaza! Ünlü isim kaza yaptı, arkadaşı öldü İngiltere’nin ünlü televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ile erkek arkadaşı Jake Robert Mclean, Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaza geçirdi. Kazada Mclean hayatını kaybederken Yazmin Oukhellou ağır yaralandı.