Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankaragücü maçının bitiminde yaşanan olaylara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Her şey planlı ve programlıydı" diyen siyah beyazlıların patronu, "Rakip oyuncuların bizim oyuncularımızı tahriki de, tribündeki küfürler de planlıydı" dedi. Arkadaşlarını korumak isteyen Josef de Souza'ya gösterilen kırmızı kartın komik olduğunu vurgulayan Çebi, "Baştan aşağı komik ve düzmece bir olay. Hakemin VAR baskısıyla kart gösterdiğini duydum." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A TAŞ

Disiplin Kurulu'na gönderildikten sonra Josef'le ilgili karara itiraz edeceklerini aktaran başkan Çebi, "Bundan sonra bütün kulüp başkanları, yönetici, futbolcu, taraftar ve hocaların futbol terörüne hizmet etmemeyi kendilerine amaç edinmesi gerekiyor. Hocaların da aklını başına alması lazım. Amacını aşan sözler kullanmasınlar. Aksi halde sahadaki futbolu değil tribünlerdeki şaklabanlıkları seyrederek Türk futboluna zarar vermeye devam edeceğiz" şeklinde görüş belirtti.

TİMUR İYİ ÇOCUKTUR!

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'un, "Biz TFF basmıyoruz" şeklindeki açıklamasını üstüne alınmadığını belirten başkan Çebi, "Erden Bey iyi çocukturç 10 kişi maçı alınca konuşmak başka türlü, kaybedince başka türlü. Gençtir, o da nasıl konuşacağını öğrenecek. Bana söylediğini düşünmüyorum. Ne söyleyecekse direkt söylesin. Ben efendi gibi sorunları gidip TFF'de çözen biriyim. Çıkıp mikrofonlarda bağırmıyorum, buradan mesaj kime gidecekse gitsin" ifadelerini kullandı.

REDMOND KARTAL OLDU

Beşiktaş, Premier Lig ekibi Southampton'ın sol kanat oyuncusu Nathan Redmond ile her konuda anlaştı. Siyah beyazlı yönetim Redmond transferine karşılık Emirhan Delibaş ve Hasic'i, Southampton Kulübü'nüün şirketi Sport Republic'in sahibi olduğu Göztepe'ye bir yıllık kiraladı. Maaşının 1,5 milyon avrosu ödenecek olan tecrübeli futbolcunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı: O taraftar hakkında iddianame düzenlendi Beşiktaşlı futbolculara MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçta saldıran taraftar Berkay Ö. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Berkay Ö. hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istendi.

Beşiktaş yönetimi harekete geçti: O kırmızıyı iptal edin Siyah beyazlı yöneticiler Ankara’da yaşananların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. Josef de Souza’ya gösterilen kırmızı kartın iptali için de başvuruldu