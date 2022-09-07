Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sezona 8 transferle iddialı bir giriş yapan Galatasaray, uzun süredir uğraş verdiği iki yıldız için de geri sayıma geçti. Sarı kırmızılılar her konuda anlaşmaya vardığı Mauro Icardi ve Kaan Ayhan'ı bugün İstanbul'a getiriyor. Paris Saint Germain'in kadroda düşünmediği ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmediği Arjantinli golcü, dün izin alarak gittiği Miami tatilinden sonra Fransa'ya döndü. 29 yaşındaki dünya yıldızı eşyaları toparladıktan sonra imza atmak için yola çıkacak.

KAAN DA ASLAN OLDU

Aslan kiralık olarak kadrosuna kattığı Icardi'nin 8 milyon avroluk yıllık ücretinin 3,5 milyon avroluk kısmını ödeyecek. Cimbom, yaz başından beri girişimlerini sürdürdüğü Kaan Ayhan konusunda da mutlu sona ulaştı. Aslan, Sassuolo ile 7 milyon avrodan başladığı pazarlıklar sonucunda son güne kadar direndi. En sonunda 27 yaşındaki milli stoper için Çizme ekibini 4 milyon avroya ikna eden sarı kırmızılılar, Kaan Ayhan'a da yıllık 2,5 milyon avro ödeyecek.

ŞAMPİYONLUK HABERİCİSİ

Galatasaray 44 bin taraftarı önünde 1-0 geriye düştüğü, 10 kişi kaldığı, üstüne bir de penaltı kaçırdığı mücadelede Gaziantep'i 2-1 yenmeyi başarınca teknik direktör Okan Buruk, sezon başından bu yana ilk defa rahat bir nefes aldı. Beş maçta alınan 3 galibiyetin de son dakikalarda gelmes Aslan'ın "pes etmeyen' oyun yönünü ortaya koyarken Buruk, soyunma odasında oyuncularına yaptığı konuşmada "Bu galibiyet 3 puandan fazlası. son ana kadar savaşıp kazanmak bizi takım yapar. Böyle takımlar da şampiyon olur" ifadelerini kullandı.

Aslan pes etmez! Galatasaray 10 kişiyle Gaziantep'i geçti Okan Buruk’un takımı, Sagal’ın golüyle geri düştü. Maçta bir de penaltı kaçıran Gomis bu sezon takımının ve kendisinin üçüncü golünü attı. İlk yarının sonunda Abdülkerim atıldı. Uzatmada Kitsiou kendi kalesini vurdu.

Icardi geliyor mu? Galatasaray yıldız golcüyü bekliyor! Okan Buruk'tan resmi açıklama... Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Gaziantep FK maçı sonrası Mauro Icardi açıklaması... Tecrübeli teknik direktör "Icardi ile Kaan Ayhan transferleriyle ilgili süreç devam ediyor" dedi. Buruk, mevcut kadrodan hiçbir ismin ayrılmayacağını da sözlerine ekledi. Yönetici Erden Timur ise tarih verdi...