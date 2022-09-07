Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Ali Koç döneminde sil baştan kadro kurmaya alışan Fenerbahçe'de son dönemlerde işler çığırından çıkmaya başladı. Büyük umutlarla transfer edilen oyuncuların kadro dışı bırakılma süreçleri, kiralık gönderilmeleri kulübe büyük maddi külfet yükledi. Steven Caulkner, geçen sezon ilk yapılan transferlerden biriydi. Ancak Vitor Pereira "Benim sistemime uymuyor" deyince İngiliz oyuncu daha sahaya çıkmadan gönderilmişti. Benzer bir hikaye bu defa Bruma konusunda yaşanıyor.

LİSE BAŞINDA O VAR

Ancak buradaki fark Bruma'yı Jorge Jesus'un aldırmış olması. Sakatlığın da etkisiyle bekleneni veremeyen Bruma'nın üzeri Portekizli teknik adam tarafından çizildi. PSV'den 4 milyon avro mecburi satın alma opsiyonuyla kiralanan 27 yaşındaki oyuncunun adı UEFA listesine de yazılmadı. Şu anda 17 yabancı oyuncu barındıran sarı lacivertliler iki gün içinde bu sayıyı 14'e düşürmek zorunda. Gönderilecekler listesinin başında da 4 milyona alınan Bruma yer alıyor...

NAGALO OPERASYONU

Kim ve Tisserand'la yolları ayıran Fenerbahçe'de Lemos'un da üzeri çizildi. Stopere takviye yamaya hazırlanan sarı lacivertliler, Adama Nagalo için harekete geçti. Nordsjaelland'da forma giyen 19 yaşındaki Fildişili stoperin piyasa değeri 1 milyon. Fenerbahçe, gelecek vaat eden Nagalo'yu bir an önce kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları... Michy Batshuayi, takımla ilk idmanına çıktı UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta mücadelesinde 8 Eylül Perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Michy Batshuayi ilk kez takımla çalıştı. Belçikalı yıldız dün tüm takım izinliyken tek başına antrenman yapmıştı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu da açıklandı. 6 isim dışarda kaldı...

Fenerbahçe Kayseri'yi Pedro ile geçti İlk defa on birde forma giyen, Kadıköy’de ilk maçına çıkan sarı lacivertlilerin yeni transferi Pedro klas vuruşuyla rakibin gardını düşürdü. King’e de asist yapan futbolcu takımını sırtladı.