Türkiye Gazetesi

Geçen yılın şampiyon kadrosuna çok önemli takviyeler yapan Trabzonspor, diğer taraftan, takımda kalan yıldızlarının da gönlünü yapıyor. Bordo mavili takımda özellikle son üç yıldır en çok konuşulan isimlerin başında Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür geliyor. Ancak Avrupa'da bir transfer sezonu daha kapandı ve iki yıldız yine 'beklenen' teklifleri alamadı. Trabzonspor da transfer tahtasının kapanmasıyla takımdaki yerli yıldızlar için harekete geçti.

TAPUSU 25 MİLYON AVRU

Bordo mavililer ilk olarak takımın tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır'a el attı. Avrupa hayali şimdilik suya düşen oyuncunun ücretinde ciddi iyileştirme yapılacak. Yıllık 9 milyon liraya (yaklaşık 500 bin avro) oynayan Uğurcan'ın ücreti 25 milyon avroya çıkarılacak. Milli kaleciyle 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Uğurcan böylece bordo mavili takımda en çok kazanan yerli oyuncu olacak. Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 25 milyon avro olacak.

KOUASSİ GÜMRÜK'E

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Trabzonspor, Evrard Kouassi'yi Karagümrük'e kiralık olarak gönderdi. Trabzon'dan ayrılıp İstanbul'a giden 27 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusu bu sezon kırmızı siyahlı formayı giyecek.

Uğurcan Çakır 10-15 milyon euro... Menajerinden transfer açıklaması Trabzonspor'daki geleceği merak edilen Uğurcan Çakır'la ilgili menajerinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Milli kalecinin abisi ve menajeri Necdet Çakır, "Resmi teklif yok, görüşmeler var. Uğurcan'ın Süper Lig çıkışı en fazla 10-15 milyon euro" dedi. Bordo-Mavili yönetim ve camiada "20 milyon euroya satarız" beklentisi oluşmuştu. Bu açıklama büyük hayal kırıklığı oluşturdu.

Uğurcan Çakır için rekor beklenti Piyasa değeri 18 milyon avro olan ve Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun bu rakamdan aşağı satmayı düşünmediği millî eldiven Uğurcan Çakır'a beklentiler dâhilinde teklif gelirse bu anlamda da kulüp tarihinde “1 numara” olacak.