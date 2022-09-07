Türkiye Gazetesi

Son olarak Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Raed'de forma giyen Christian Atsu, Hatayspo'da... 30 yaşındaki Ganalı oyuncu sağ ve sol kanatta oynayabiliyor.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklama da "Daha önce Everton, Newcastle United, Chelsea, Porto ve Malaga gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli sağ ve sol kanat oyuncusu Christian Atsu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Lütfü Savaş katıldı. Christian Atsu’ya hoş geldin diyor, bordo beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hatayspor - Adana Demirspor 1-1 I Tayyip Talha Sanuç inanılmazı başardı! Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı. Adana Demrispor stoperi Tayyip Talha Sanuç'un 90+3'te attığı beraberlik golü VAR'a takıldı. Başarılı futbolcu bu kez de 90+9'da sahneye çıktı ve kafa golüyle yenilgiyi önleyen isim oldu. Yeni teknik direktörü Serkan Özbalta yönetiminde 3'te 0 yapan, bir haftayı da bay geçen Hatayspor'a Adana Demirspor karşısında da 1 puana razı oldu. Montella yönetimindeki Mavi Şimşekler bu sonuçla 10 puana yükseldi.

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Ruben Ribeiro 2 sezon da Hatayspor'da! Portekizli orta saha takımda kaldı Hatayspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Ruben Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. 2020 yazında Portekiz'in Gil Vicente takımında transfer edilen 34 yaşındaki Portekizli, Bordo-Beyazlı formayı 2 sezon giydikten sonra bu yaz boşa çıkmıştı.