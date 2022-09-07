Türkiye Gazetesi

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda dördüncü maçlar dün oynandı.

Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.

Grupta bugün oynanan maçlarda Belçika'yı 78-63 yenen A Milli Takım ile Karadağ'ı 82-65 mağlup eden İspanya, son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Türkiye - İspanya maçı bugün Tiflis Arena'da oynanacak. TSİ 14.30'da başlayacak mücadele NTV'den canlı yayınlanıyor.

İki takımın da son 16 turuna çıkmayı garantilediği grupta, maçı kazanan takım Berlin'e grup lideri olarak gidecek.

TURNUVA BİZİM İÇİN YENİ BAŞLIYOR

A Milli Takım Koçu Ergin Ataman, gruptan çıkmayı büyük oranda garantilediklerini belirterek, "Şimdi artık Berlin'e gidiyoruz. Berlin'i adeta bir Türk şehri olarak kabul ediyorum. Gurbetçilerimiz o salonu doldurur. İşte Türkiye'ye yapılan, Türk takımlarına yapılan haksızlıkları hep konuşuyoruz. Onlar da konuşuyorlar. En güzel cevabı Berlin'de sahada vereceğiz. Berlin'de bir Türkiye atmosferiyle gerekli cevabı hem FIBA'ya hem de diğer takımlara en iyi şekilde vereceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Furkan Korkmaz ise "Turnuva bizim içni yeni başlıyor" dedi.

12 Dev Adam tam gaz! 2022 Avrupa Şampiyonası'nda 3. galibiyet 2022 Avrupa Şampiyonası kapsamında Belçika ile karşılaşan A Milli Basketbol Takımı, rakibini 78-63'lük skorla yenerek, üçüncü galibiyetini aldı.

EUROBASKET 2022'DE BUGÜN 6 MAÇ VAR

Turnuvaya yarın A ve B gruplarında oynanacak 6 karşılaşmayla devam edilecek.

Maçların programı şöyle:

14.30 Türkiye-İspanya

15.30 Litvanya-Bosna Hersek

17.15 Bulgaristan-Belçika

18.15 Fransa-Slovenya

20.00 Gürcistan-Karadağ

21.30 Macaristan-Almanya