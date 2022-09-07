Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Mauro Icardi ve Paris Saint-Germain arasında bütün pürüzler giderildi, Arjantinli santrfor eşiyle birlikte imza için yola çıktı. Yolculuk öncesi Wanda Nara'nın Instagram paylaşımları olay oldu.

Daha önceki bir röportajında "Türkiye'de yaşamak tabii isterim. Türkiye'de 6-7 kez tatil yaptım, gerçekten sevdiğim bir ülke" diyen Wanda Nara, hayallerine kavuşuyor.

ARJANTİN'DE MEDYA KRİZİ

İcardi'nin transferi Arjantin'de Wanda Nara ile medya krizine neden oldu. Wanda Nara'nın televizyonda jüri olarak yer aldığı "La Mascara" programının çekimleri yarıda kaldı.

Yapımcı ekibi, "Pazar gecesine kadar Icardi'nin nereye gideceği belli değildi. Ancak son dakikada Türkiye kararı çıktı ve gittiler." açıklaması yaptı.

Wanda Nara ise "Programı büyük bir prodüksiyon farkındayım ancak sorumluluklarımı asla aksatmam. Ama benim bir işim olduğunu da bilmeliler. Şimdi onu halletmeye gidiyorum. Biz büyük aileyiz ve seçim yaparken aile için iyi olanı seçiyoruz" dedi.

1 YIL KİRALIK, PEKİ NE KADAR KAZANACAK?

Paris Saint German'ın kadroda düşünmediği Icardi'yi sarı-kırmızılı kulüp, 1 yıllığına kiraladı. 1.81 boyundaki golcü futbolcu için son anda Fenerbahçe de devreye girdi ancak Icardi'nin tercihi Galatasaray oldu.

3 sezon önce PSG'nin Inter'den 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Icardi için Galatasaray kiralama ücreti ödemeyecek. Sarı-kırmızılı takım, Fransız kulübünde 8 milyon euro maaş alan oyuncunun maaşının 3 milyon euroluk kısmını ödeyecek.Inter 13 milyon euro ödedi

Barcelona altyapısında Avrupa'da futbola başlayan Icardi, Sampdoria'da oynadığı futbolla kendini gösterdi. Arjantinli golcü, 2013 yılında Sampdoria'dan Inter'e 13 milyon euro bonservis bedeli karşılğında transfer oldu.

Icardi en verimli dönemini Inter yıllarında geçirdi.

2016-2017'de 24 gol, 2017-2018 sezonunda ise 29 golle İtalya Serie A'da 2 kez gol kralı oldu.

Icardi bu performansının ardından 50 milyon euro bedelle PSG'ye transfer oldu.8 kez milli oldu.

Arjantin Milli Takım formasını 8 kez giyen Icardi 1 gol atma başarısı gösterdi. Golcü futbolcunun PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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