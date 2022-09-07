Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond transferinde mutlu sona ulaştı.
Nathan Redmond'u taşıyan uçağın bugün saat 15.30'da Atatürk Havalimanı'na inmesi bekleniyor.
18 MİLYON EUROLUK KANAT OYUNCUSU
Southampton'da 6 sezondur oynayan Redmond, ngiliz ekibi ile çıktığı 232 maçta 30 gol, 27 asistlik skor katkısı sağladı. Geçen sezon Southampton forması ile 32 maça çıkan Redmond, 3 gol, 5 asistle oynadı.
Jamaika asıllı İngiliz futbolcu 2016 yazında Norwich City’den 13.5 milyon Euro karşılığında Southampton‘a transfer olmuştu.
BEŞİKTAŞ PREMİER LEAGUE TAKIMI GİBİ
Nathan Redmond transferiyle birlikte yolu Premier League'den geçmiş Beşiktaşlı futbolcu sayısı 9'a yükseldi.
Romain Saiss, Arthur Masuaku, Gedson, Dele Alli, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Wout Weghorst ve Cenk Tosun daha önce Premier League'de top koşturmuştu.
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