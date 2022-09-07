Türkiye Gazetesi

SİVASSPOR - SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk maçında Sivasspor, yarın Slavia Prag’ı konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak müsabakayı Hırvat hakem Fran Jovic yönetecek.

Sivasspor - Slavia Prag maçı Exxen platformundan canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip grup maçlarına galibiyetle başlamak istiyor.

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi eksik veya sakat futbolcu bulunmuyor.

Sivasspor 8. resmi maçında da galibiyet yüzü göremedi! Karagümrük evine 1 puanla döndü Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Karagümrük'ü ağırlayan Sivasspor, 89'da 10 kişi kaldığı maçta 0-0'a razı oldu. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takımı bu sezon oynadığı 8. resmi maçı da kazanamadı. 4-1'lik Ankaragücü galibiyetiyle özgüven kazanan Andrea Pirlo'nun takımı 4 maçta 4 puanla yoluna devam ediyor.

SİVASSPOR'UN 23'ÜNCÜ, RIZA ÇALIMBAY'IN 25. AVRUPA MAÇI

Sivasspor, sahasında oynayacağı Slavia Prag mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 23. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 22 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 22 gol atan Sivas temsilcisi, ağlarında ise 43 gole engel olamadı.

Ahmed Musa Sivasspor'da! Nijeryalı forvet 2 yıllık sözleşme imzaladı Sivasspor kadrosunu Ahmed Musa ile güçlendirdi. Nijeryalı yıldız Sivasspor'a 2 yıllık imza attı. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan 29 yaşındaki forvet, geçen yaz Karagümrük'e transfer olmuş ve Süper Lig'de 34 maçta 4 gol, 2 asistle oynamıştı.

BU SEZON GALİBİYET YÜZÜ GÖREMEDİ

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 24 müsabakaya çıktı.

Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

2005-2006 sezonunda Beşiktaş’ın başında 4 kez UEFA Kupası mücadelesinde görev alan Rıza Çalımbay, bu müsabakalarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Geçen sezon Sivasspor ile 6 UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakası heyecanı yaşayan Çalımbay, bu maçlarda ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Sivasspor, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö’ye 3-1 yenilmiş, rövanşında ise 2-0 yenilmişti.