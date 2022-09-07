Türkiye Gazetesi

FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak.

Ferencvaros Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek. Ferencvaros - Trabzonspor maçı Exxen digital platformundan canlı yayınlanıyor.

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BİN 112 GÜNLÜK AVRUPA HASRETİ

Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak bin 112 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavili takım, karşılaşmanın oynanacağı statta TSİ 21.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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TRABZONSPOR'UN AVRUPA'DAKİ 142. MAÇI

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 142. karşılaşmasına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 141 maçta 50 galibiyet, 37 beraberlik ve 54 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 178 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 194 gol gördü.

Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.

KUPA 2'DE 88. MAÇ

Trabzonspor, Ferencvaros takımı ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 88. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 87 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 32 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 116 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 119 gol gördü.