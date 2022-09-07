Türkiye Gazetesi

Premier League devi Chelsea, 2020-21 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran teknik direktör Thomas Tuchel'i bu sezonki Dinamo Zagreb başlangıcı sonrası kovdu! Alman çalıştırıcı E Grubu'ndaki ilk maçında dün gece Hırvatistan deplasmanında 0-1 mağlup olmuştu.

AMERİKALI PATRON BÖYLE İSTEDİ

Chelsea'den yapılan resmi açıklama şöyle

"Chelsea FC' adına Thomas'a ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri tüm çabalar için şükranlarımızı sunuyoruz. Thomas, burada geçirdiği süre içinde Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra Chelsea tarihinde haklı olarak bir yere sahip olacak.

Yeni sahiplik grubu, kulübü devralmasının üzerinden 100 güne ulaştığından ve kulübü ileriye taşımak için yoğun çalışmalarına devam ederken, yeni sahipler bu geçişi yapmak için doğru zaman olduğuna inanıyor.

Yeni bir teknik direktör getirilene kadar yapılana kadar başka bir yorum yapılmayacak."

Tuchel & Conte kavgası! Chelsea - Tottenham 2-2 Maç Özet Premier League'in 2. haftasında Tottenham Hotspur'u ağırlayan Chelsea, 2 kez öne geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Tottenham'a 1 puanı getiren gol 90+6'da Harry Kane'den geldi.

Chelsea'de yeni dönem pazartesi günü başlıyor... Yein patron Todd Boehly Premier League devi Chelsea'nin, Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından satın alınması konusunda nihai anlaşmaya varıldı.