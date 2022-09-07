Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'tan Serie A ekibi Torino'ya tartışmalı bir şekilde transfer olan Emirhan İlkhan, ilk kez 5. haftadaki Lecce maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve 64 dakika oyunda kaldı.

Teknik direktör İvan Juric, 4.5 milyon euroluk transfere içerde 1-0 kazandıkları Lecce maçında şans verdi. Emirhan, 18 yaş 96 günlükken Serie A'da bu sezon bir maça 11'de başlayan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. 40. dakikada Nikola Vlasic'in golüyle 3 puana uzanan Bordo-Beyazlılar'da Milli futbolcu, 64 dakika sahada kaldı.

Emirhan İlkhan'dan Beşiktaş taraftarına veda... "Bana kızıyor olabilirsiniz" Beşiktaş'tan İtalyan ekibi Torino'ya transfer 18 yaşındaki futbolcu Emirhan İlkhan, siyah-beyazlı camiaya veda mesajı yayımladı. İlkhan yaptığı açıklamada, "Beşiktaş’ta giydiğim ilk formam ve kulübümün verdiği manevi değerleri yanımda götürüyorum" dedi.

BAŞKANDAN ÖVGÜLER

La Gazzetta dello Sport, Torino Başkanı Urbano Cairo ile röportaj yaptı. Cairo'ya Lecce maçında ilk kez Torino formasıyla 11'de başlayan Emirhan İlkhan'a ilişkin şunları söyledi:

"Onunki iyi bir başlangıçtı. Çok genç olmasına rağmen cesaret göstererek inisiyatif aldı. Hatta takım arkadaşlarına liderlik etmek istiyormuş gibi sinyaller verdiğini bile gördüm. Bu güçlü bir kişiliğin işareti.”

Tuttosport'tan 6.5 puan

Tuttosport Gazetesi ise genç futbolcuya 10 üzerinden 6.5 puan verdi ve "İtalya'da ilk kez 11'de çıktı. 18 yaşında olmasına rağmen son derece sakindi. Kendine güvenen bir oyun ortaya koydu. Baskı altında topu doğru kullanmayı iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

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