Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Avrupa'ya dönmek isteyen Kolombiyalı yıldız James Rodriguez için yeniden girişimlere başladı.

Geçen sezon başında Everton'dan ayrılarak Katar takımlarından Al-Rayyan ile 2 yıllık sözleşme imzayan James, burada bunalıma girdi. James Rodriguez tekrar Avrupa'da oynamak için maaşında büyük indirime gitmeye hazır

Yönetim, Al Rayyan’da forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Katar ekibi ile pazarliklar sürüyor.

Kariyerinde daha önce Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi takımların formalarını giyen James, 2021 yılında Katar Ligi takımlarından Al Rayyan'a 8 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu.

James, Kolombiya Milli Takımı ile çıktığı 86 karşılaşmada 24 gole imzasını attı.

Galatasaray stadyum zengini! İsim sponsorluklarında dünyada en çok kazanan 5 kulüpten 2'si Türkiye’de Araştırmalara göre Galatasaray yıllık 9,6 milyon euro, Fenerbahçe ise yıllık 8 milyon euro ile futbol kulüplerinin stadyum isim sponsorluklarında dünyada en çok kazanan 5 kulüp arasında yer alıyor.

KAAN AYHAN TRANSFERİ SUYA DÜŞTÜ

Galatasaray, Kaan Ayhan transferini tamamlayamadı.

Milli futbolcu kariyerine Serie A ekibinde devam edecek. Oyuncu tarafı ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Sassuolo’yu ikna edemedi.

27 yaşındaki milli stoper, İtalyan ekibi Sassuolo'nun formasını 44 kez giydi.

DANİMARKALI STOPER MATHİAS ROSS GELİYOR

Sarı-Kırmızılılar, Aalborg forması giyen Mathias Ross için kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya vardı.

21 yaşındaki futbolcunun bugün İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Icardi saat kaçta geliyor? Galatasaray'ın Arjantinli gol makinesi ve eşi Wanda Nara yolculuk öncesi heyecanını gizleyemedi Galatasaray, PSG'nin Arjantinli yıldız santrforu Mauro Icardi'yi kadrosuna kattı. 29 yaşındaki futbolcu ve aynı zamanda menajerliğini yapan eşi Wanda Nara, Arjantin'den yola çıktı. Galatasaray taraftarları yılın transfer bombasının ne zaman İstanbul'da olacağını merak ediyor.

MAURO ICARDI NE ZAMAN GELİYOR?

Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi bu gece Türkiye'ye gelecek.

Arjantinli yıldızı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek.

Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki golcüyü bir yıllığına kiralayacak.