Türkiye Gazetesi

MATHİAS ROSS BONSERVİS NE KADAR?

Galatasaray, 21 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross'u kadrosuna kattı.

Danimarka basını transferi bittiğini duyurdu. Daha önce Ross için Hollanda ekibi Vitesse ile görüşen ancak anlaşamayan Aalborg, Galatasaray ile masaya oturdu.

Danimarka kulübü, 21 yaşındaki milli stoperi için 1.7 milyon euro istedi. Ayrıca, bu bedele ek olarak çeşitli başarı bonusları ve bir sonraki satışa yönelik pay talep etti.

Galatasaray, Aalborg ile orta yolu buldu ve anlaştı. Ross, akşam saatlerinde Kopenhag'dan İstanbul'a gelecek.

James Rodriguez her an Aslan olabilir! Galatasaray'da transfer bitmiyor Galatasaray James Rodriguez'de sona yaklaştı. 2014 Dünya Kupası'nda performansının ardından Monaco'dan Real Madrid'e 75 milyon euro bonservis ödenerek transfer edilen futbolcu, son 5 sezondur büyük bir düşüş içinde. Kolombiyalı yıldız Galatasaray'da yeniden parlamaya geliyor.

KAAN AYHAN TRANSFERİ SUYA DÜŞTÜ

Galatasaray, Kaan Ayhan transferini tamamlayamadı.

Milli futbolcu kariyerine Serie A ekibinde devam edecek. Oyuncu tarafı ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Sassuolo’yu ikna edemedi.

27 yaşındaki milli stoper, İtalyan ekibi Sassuolo'nun formasını 44 kez giydi.

Galatasaray stadyum zengini! İsim sponsorluklarında dünyada en çok kazanan 5 kulüpten 2'si Türkiye’de Araştırmalara göre Galatasaray yıllık 9,6 milyon euro, Fenerbahçe ise yıllık 8 milyon euro ile futbol kulüplerinin stadyum isim sponsorluklarında dünyada en çok kazanan 5 kulüp arasında yer alıyor.

Icardi saat kaçta geliyor? Galatasaray'ın Arjantinli gol makinesi ve eşi Wanda Nara yolculuk öncesi heyecanını gizleyemedi Galatasaray, PSG'nin Arjantinli yıldız santrforu Mauro Icardi'yi kadrosuna kattı. 29 yaşındaki futbolcu ve aynı zamanda menajerliğini yapan eşi Wanda Nara, Arjantin'den yola çıktı. Galatasaray taraftarları yılın transfer bombasının ne zaman İstanbul'da olacağını merak ediyor.