Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.
9 Eylül Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Mert Güzenge
10 Eylül Cumartesi
17.00 Konyaspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Fatih Karagümrük - Giresunspor: Erkan Özdamar
11 Eylül Pazar
17.00 Sivasspor - İstanbulspor: Hüseyin Göçek
20.00 Gaziantep FK - Ümraniyespor: Ümit Öztürk
20.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Volkan Bayarslan
20.00 Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek
12 Eylül Pazartesi
19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
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