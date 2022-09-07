Türkiye Gazetesi

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunsporumuz 29 yaşındaki forvet oyuncusu Brandley Kuwas ile anlaşma sağlamıştır. Brandley Kuwas'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Giresunspor'dan çifte transfer... Faustin Senghor ile Görkem Sağlam imzayı attı Süper Lig'e 5 maçta 6 puanla başlayan Giresunspor 2 transfer birden açıkladı. Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi’den 28 yaşındaki Senegalli stoper Faustin Senghor ile gurbetçi orta saha Görkem Sağlam transferleri açıklandı

HATAYSPOR'A TECRÜBELİ GOLCÜ

Süper Lig'de sezona iyi başlayamayan ve ligde 1 puanı bulunan Hatayspor, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.

Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandıran bordo-beyazlı ekip, Yeşil Burun Adaları asıllı 31 yaşındaki forveti kadrosuna kattı.

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon'un formasını giyen Ze Luis'in Braga ile Portekiz’de, Spartak Moskova ile Rusya’da şampiyonluk yaşadı.

Everton, Newcastle United, Chelsea, Porto, Hatayspor... Christian Atsu Süper Lig'de Kariyerinde Everton, Newcastle United, Chelsea, Porto ve Malaga gibi kulüplerde top koşturan Ganalı kanat oyuncusu Christian Atsu, Hatayspor'a 1+1 yıllık imza attı. Bordo-Beyazlılar Süper Lig'e 4 maçta 1 puanla başlamıştı.