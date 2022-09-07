Türkiye Gazetesi

VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık. Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek Burak Kapacak'a 'Hoş geldin.' der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 7 maça çıktı. Burak, bu sezon ise forma şansı bulamadı.

Giresunspor'dan forvet takviyesi; Brandley Mack-Olien Kuwas 1 sezon Karadeniz ekibinde Giresunspor 29 yaşındaki forvet Brandley Mack-Olien Kuwas'ı transfer ettiğini açıkladı. Geçen sezon İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımında forma giyen Kuwas 40 maçta 4 gol, 6 asistlik katkı sağlamıştı.

Sivasspor 8. resmi maçında da galibiyet yüzü göremedi! Karagümrük evine 1 puanla döndü Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Karagümrük'ü ağırlayan Sivasspor, 89'da 10 kişi kaldığı maçta 0-0'a razı oldu. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takımı bu sezon oynadığı 8. resmi maçı da kazanamadı. 4-1'lik Ankaragücü galibiyetiyle özgüven kazanan Andrea Pirlo'nun takımı 4 maçta 4 puanla yoluna devam ediyor.

Steven Caulker'ın yeni adresi Karagümrük! İngiliz stoper 2 yıllık imzaladı VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile yollarını ayıran İngiliz stoper Steven Caulker'ı bedavaya kadrosuna kattı.