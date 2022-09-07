Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi kadrosuna kattığını duyrdu. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre bir süredir takım arayışındaydı, yeni adresi kesinleşmiş oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Töre ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Hoş geldin Gökhan Töre." ifadesi kullanıldı.

30 yaşındaki Töre daha önce Bayer Leverkusen, Chelsea, Hamburg, Rubin Kazan, Beşiktaş, West Ham United ve Yeni Malatyaspor formaları giydi.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre gelişmesi... Yeni yapılanma doğrultusunda öncelikle sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili karar verecek olan Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre’yle yollar ayrılacak.

Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması Beşiktaş, Gökhan Töre'nin sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme bulguları saptandığını açıkladı.