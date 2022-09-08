Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş’ın Premier Lig’den kadrosuna kattığı isimlere bir yenisi daha eklendi. Southampton forması giyen 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nathan Redmond kendisini siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İstanbul’a gelir gelmez açıklamalarda bulunan Jamaika asıllı oyuncu, Beşiktaş’a transferinin İngiliz efsane David Beckham’ın tavsiyesiyle gerçekleştiğini söyledi. Redmond kendisine birçok teklifin geldikten sonra Beckham’a danıştığını ifade etti.

ALIŞMAN KOLAY OLUR

Beckham’ın diğer takımları gördükten sonra en iyi tercihin Beşiktaş olacağını söylediğini belirten Redmond, sosyal medyadan da "Tavsiyeleriniz için teşekkürler David Beckham" şeklinde paylaşımda bulundu. İngiliz efsanenin, "Hep defansif takımlarda oynadın. Beşiktaş gibi her zaman kazanmak için sahaya çıkan bir takımda yeteneklerini çok daha iyi sergileyebilirsin. Orada Premier Lig’den çok sayıda oyuncu var. Alışman da kolay olacak" dediği öğrenildi.

UÇUŞA GEÇECEK

Kariyerinde Birmingham, Norwich City ve Southampton gibi zayıf takımlarda oynayan Nathan Redmond, İngiltere Premier Lig’de 264 maçta 28 gol 26 asistlik performans sergiledi. Futbolcunun ilk defa hedefi olan bir takıma gelmesi, kariyerinde uçuşa geçeceği bir fırsat olarak değerlendirildi.

Nathan Redmond'un geliş saati belli oldu... Beşiktaş'a Premier League patentli 9. yıldız! Beşiktaş, Southampton'ın Jamaika asıllı İngiliz sol kanat oyuncusu Nathan Redmond ile her konuda anlaştı. Siyah beyazlı yönetim Redmond transferine karşılık Emirhan Delibaş ve Hasic'i, Southampton Kulübü'nüün şirketi Sport Republic'in sahibi olduğu Göztepe'ye bir yıllık kiraladı. Maaşının 1,5 milyon eurosu ödenecek olan tecrübeli futbolcunun bugün İstanbul'da olacak. Beşiktaş taraftarları 28 yaşındaki yıldızın geliş saatini merak ediyor